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KAD-SİS NEDİR?

Elinizde bulundurduğunuz altınlarınızı sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü* banka hesabınıza kolayca ve güvenle aktarmanızı sağlayan bir sistemdir.

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KAD-SİS İŞLEYİŞ

7 Kolay Adımlı
KAD-SİS işleyişini
inceleyebilirsiniz...

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KAD-SİS AVANTAJLARI

Sistemde Alım/Satım yapılmadığı için herhangi bir kur kaybı yaşamazsınız.Altınlarınız banka hesabınızda gram cinsinden altın olarak aktarılır.Altınlarınızı banka hesabınızda güvenle saklayabilirsiniz ve Daha fazlası...

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KAD-SİS ADN LİSTESİ

İSTANBUL 27 , ANKARA 14
KONYA 7 , KOCAELİ 4
İZMİR 4 , ANTALYA 4 ve fazlası...

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GÜVENCESİYLE


 

GÜVENLİ

- Entegre yazılım
- Kamera kaydı
- Güvenli altyapı
- Standart değerleme

KOLAY

- İstediğiniz günde
- Zaman kaybetmeden
- Seçtiğiniz lokasyonda
- Anında hesabınızda

AVANTAJLI

- Kur kaybı olmadan
- Masraf / komisyon ödemeden
- İsterseniz vadeli hesapla değerlenerek

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YASTIK ALTINDA DEĞİL
GÜVEN ALTINDA

Sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile altınlarınızı artık haftanın her günü* altın hesabınıza aktarabilirsiniz. Elinizde bulundurduğunuz altınlarınız, çalınma ve kaybolma riski olmadan banka hesabınızda altın olarak güvende tutulur.

KAD-SİS NEDİR?

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Sisteme Dahil Olan Bankalar

Sisteme Dahil Olan Bankalar

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Altın Değerlendirme Noktaları

YENİ EKLENEN ADN' ler

DAHA FAZLASI

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ADN İSTANBUL

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ADN ANKARA

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ADN KONYA

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ADN KOCAELİ

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ADN İZMİR

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ADN ANTALYA

Haberler

Basında KAD-SİS


* Sisteme dahil olan bankalarda iş günleri ve mesai saatleri içerisinde işlem yapılabilmektedir.


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