KAD-SİS AVANTAJLARI

Sistemde Alım/Satım yapılmadığı için herhangi bir kur kaybı yaşamazsınız.Altınlarınız banka hesabınızda gram cinsinden altın olarak aktarılır.Altınlarınızı banka hesabınızda güvenle saklayabilirsiniz ve Daha fazlası...