Elinizde bulundurduğunuz altınlarınızı sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü* banka hesabınıza kolayca ve güvenle aktarmanızı sağlayan bir sistemdir.Daha Fazla...
Sistemde Alım/Satım yapılmadığı için herhangi bir kur kaybı yaşamazsınız.Altınlarınız banka hesabınızda gram cinsinden altın olarak aktarılır.Altınlarınızı banka hesabınızda güvenle saklayabilirsiniz ve Daha fazlası...Daha Fazla...
İSTANBUL 27 , ANKARA 14
KONYA 7 , KOCAELİ 4
İZMİR 4 , ANTALYA 4 ve fazlası...
- Entegre yazılım
- Kamera kaydı
- Güvenli altyapı
- Standart değerleme
- İstediğiniz günde
- Zaman kaybetmeden
- Seçtiğiniz lokasyonda
- Anında hesabınızda
- Kur kaybı olmadan
- Masraf / komisyon ödemeden
- İsterseniz vadeli hesapla değerlenerek
Sisteme dahil seçkin kuyumcular aracılığı ile altınlarınızı artık haftanın her günü* altın hesabınıza aktarabilirsiniz. Elinizde bulundurduğunuz altınlarınız, çalınma ve kaybolma riski olmadan banka hesabınızda altın olarak güvende tutulur.KAD-SİS NEDİR?
Sisteme Dahil Olan Bankalar
* Sisteme dahil olan bankalarda iş günleri ve mesai saatleri içerisinde işlem yapılabilmektedir.