KAD-SİS NEDİR?

Yastık altındaki altınlarınızı banka hesabınıza yatırmak için, belirli bir gün de belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeden, size en yakın Altın Değerleme Noktası (ADN)’na giderek, altınlarınızın en güvenilir şekilde değerlemesinin yapılmasını sağlayan ve altınlarınızı anında sistem içerisindeki banka hesabınıza 24 ayar karşılığı gram cinsinden aktarılmasını gerçekleştiren sistemdir.

Bu sistem sayesinde Avantajlarımız bölümünde belirtilen birçok faydanın yanısıra, ülke ekonomisine sağladığınız katkı ile ekonomimizin büyüyerek daha güçlü hale gelmesine destek vermiş olursunuz.