KAD-SİS NEDİR?

Yastık altındaki altınlarınızı banka hesabınıza yatırmak için, belirli bir gün de belirli bir banka şubesinde altın kabul günü olmasını beklemeden, size en yakın Altın Değerleme Noktası (ADN)’na giderek, altınlarınızın en güvenilir şekilde değerlemesinin yapılmasını sağlayan ve altınlarınızı anında sistem içerisindeki banka hesabınıza 24 ayar karşılığı gram cinsinden aktarılmasını gerçekleştiren sistemdir.

Bu sistem sayesinde Avantajlarımız bölümünde belirtilen birçok faydanın yanısıra, ülke ekonomisine sağladığınız katkı ile ekonomimizin büyüyerek daha güçlü hale gelmesine destek vermiş olursunuz.

  • KADSİS'te işlem yapmak için sisteme dahil olan bankalardan birinde altın hesabınızın olması gerekmektedir.

    • KAD-SİS İŞLEYİŞ

    BİLGİLENDİRME FORMU

    Bilgilendirme Formu’nu okuyup imzalayınız.


    KADSİS ONAY KODU

    KADSİS’den gelen SMS ONAY KODU‘nu sisteme giriniz.


    BANKA ONAY KODU

    Bankanızın göndereceği SMS ONAY KODU’nu giriniz.


    ALTIN TESLİMİ

    ADN yetkilisine teslim edeceğiniz altınlar kamera kaydı altında kontrol edilerek değerlemesi yapılacaktır.

    BANKAYA TRANSFER ONAY KODU

    ADN yetkilisi ile mutabıksanız, KADSİS’den gelen bankaya transfer için SMS ONAY KODU’nu sisteme giriniz.

    TESLİM TESELLÜM

    Sistemin ürettiği teslim tesellüm tutanağını imzalayınız ve bir nüshasını kendinize alınız.

    TEBRİKLER

    Artık siz de altınlarınızı banka hesabınızda güvenle saklayabilir ve gelir elde edebilirsiniz.

    AVANTAJLARIMIZ

    Alım/Satım yapılmadığı için herhangi bir kur kaybı yaşamazsınız.

    Altınlarınız banka hesabınızda altın olarak güvende tutulur.

    Bozdurma/nakde çevirme yapılmaz, sadece saf altın karşılığı hesaplanır.

    Altınlarınızın çalınma, kaybolma riski yoktur.

    Kiralık kasa masrafı ödemezsiniz.

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